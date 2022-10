Canto do Forte, Cabo Frio - Murilo Mário Junior

Canto do Forte, Cabo FrioMurilo Mário Junior

Publicado 28/10/2022 14:15

A sexta-feira (28) amanheceu com tempo abafado e muitas nuvens no céu de Cabo Frio. Efeitos de circulação em altos e médio níveis da atmosfera, em conjunto com a passagem de uma frente fria pelo oceano, deixam o tempo instável.

Apesar da temperatura máxima prevista para 32°C, a nebulosidade aumenta a partir da tarde, com possibilidade mínima de chuva fraca (garoa) de forma isolada a noite. A temperatura mínima fica em 22°C.

O dia começou com vento soprando na direção Sudoeste a 12Km/h, mas muda para Sul a tarde com intensidade máxima prevista de 27Km/h no início da tarde.

Na Praia do Forte, o mar é calmo com ondas de menos de meio metro. O clima bucólico pode ser notado nas imagens feitas por volta das 8h. Horário em que ainda pode-se encontrar uma grande variedade de peixes a venda no canto esquerdo da praia. E o clima se estende à Ilha do Japonês, onde o movimento é bem calmo, mas em dias de sol costuma ser um ponto muito procurado por banhistas.

No fim de semana, a previsão é de chuva. Os próximos dias começam com sol, mas tem um aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima prevista para o sábado é de 30°C e a mínima fica em 22°C. Já no domingo, a máxima chega a 31°C e a mínima fica em 23°C.