Criminoso é preso após assaltar pizzaria na Gamboa, em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 28/10/2022 13:28

Um homem, identificado como T.M.A.M., de 22 anos, foi preso no início da madrugada desta sexta-feira (28) após assaltar uma pizzaria no bairro Gamboa, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, e roubar uma motocicleta.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam informações sobre o assalto e realizaram um cerco tático pela cidade. O veículo roubado foi localizado no bairro Guarani e o elemento capturado. Ele foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime.

O acusado foi encaminhado para 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado em flagrante por roubo à estabelecimento comercial, roubo de motocicleta e porte de arma de fogo, permanecendo preso.