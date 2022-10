Jovem é agredido por policiais militares em Cabo Frio - Arquivo

Publicado 31/10/2022 13:58

Um jovem foi agredido por policiais militares na noite deste domingo (30) no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



De acordo com testemunhas, o rapaz estava em um bar próximo à praça do bairro quando foi abordado pelos agentes de forma truculenta, o agredindo e enforcando. Pessoas ao redor pediam por calma, mas os agentes continuaram a violência e chegaram a apontar a arma na direção deles também.



Relatos afirmam ainda que os policiais alegaram que o rapaz estava vendendo drogas, mas não encontraram nada de ilícito com ele no momento da abordagem. Mesmo assim, ele foi levado para a 125ª Delegacia Policial.



Imagens mostram também a reação de um dos agentes quando percebeu que estava sendo filmado, ele foi na direção da câmera para tentar impedir. Segundo o homem que filmava, o policial tentou o agredir também e o perseguiu, exigindo que ele apagasse o vídeo e o chamando de esquerdista. Ele conta que a situação ficou mais calma quando outros agentes chegaram para conversar e disseram que “A galera está alterada porque Lula ganhou”.



Vale lembrar que no local estava acontecendo uma comemoração à vitória do candidato Lula no segundo turno das eleições.



Comandante do 25° BPM afirma que conduta “Nada tem a ver com partido político”



De acordo com o comandante do 25° Batalhão de Polícia Militar, Leonardo Oliveira, a conduta dos policiais “Nada tem a ver com partido político”. A ação foi registrada como “Averiguaçã0o de pessoa em atitude suspeita” e o elemento de 19 anos foi liberado.



De acordo com a ocorrência policial, a guarnição estava em patrulhamento quando percebeu que quatro elementos empreenderam fuga, ao ver a viatura. A PM afirma que um deles era o homem que aparece no vídeo.



Ainda segundo a ocorrência, ele resistiu à abordagem, “se aproveitou da situação onde dezenas de pessoas cercaram a guarnição, e tentou fugir sem ser qualificado, momento em que foi necessária a imobilização, bem como o pedido de reforço parte da guarnição”.

Após os ânimos acalmados, visto que o elemento não possuía documentos, e estava com o valor de R$ 140 no bolso, afirmando que tinha R$ 110, guarnição o conduziu a DP para averiguação.



Ele disse que não possuía antecedentes, mas já na DP foi verificado que o rapaz mentiu, possuindo duas passagens, uma quando menor e outra já como maior idade, ambas por tráfico de drogas, contudo, não possuía mandado de prisão. Ele foi liberado e a importância em dinheiro foi devolvida após verificação na 126ª DP.