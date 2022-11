Caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (2), na altura do Boulevard Canal - Arquivo

Publicado 03/11/2022

Uma mulher transexual, que não foi identificada, caiu dentro da água no Canal do Itajuru, na altura do Boulevard Canal, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na madrugada de quarta-feira (2). Segundo informações, ela teria esfaqueado um jovem e se mutilado antes.



Após cair no local, a mulher precisou ser socorrida. Populares tentaram ajudá-la a subir e o Corpo de Bombeiros foi acionado.



Uma testemunha que presenciou o fato afirmou ao Dia que ela estava em uma boate antes do incidente e esfaqueou um jovem – promoter do estabelecimento -, que foi atingido em cima do cotovelo e socorrido por um amigo. Logo depois, ela desceu para a orla e “começou a se mutilar ali mesmo”.



“Nessa hora eu desci pra tentar fazer alguma coisa, mas quando cheguei lá ela tinha caído no canal”, conta a fonte, que foi até a Praça Porto Rocha pedir ajuda à polícia.



“Cheguei lá, falei com o policial e ele disse que se ela pulou na água, ele não podia fazer nada, que eu tinha que ligar pro bombeiro. Ele não podia pular na água pra tirar ela de lá”, relembra a testemunha.



A mulher foi resgatada e, após o socorro, todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).