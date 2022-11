Prefeitura de Cabo Frio realiza primeira convocação de aprovados no Concurso Público de 2020 - Divulgação

Prefeitura de Cabo Frio realiza primeira convocação de aprovados no Concurso Público de 2020Divulgação

Publicado 01/11/2022 18:18

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou o processo de convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público de 2020. A primeira etapa convocatória aconteceu nesta segunda-feira (31), em cerimônia na Universidade Estácio de Sá.

Os candidatos realizarão o exame médico admissional em até 15 dias após a data da convocação, por junta médica nomeada pelo município. A posse e o exercício deverão ocorrer em até 30 dias após a data da convocação. Ao todo, 225 candidatos estiveram presentes.

“Realizamos a primeira etapa de acordo com o que estava previsto, agradeço a toda a equipe que esteve envolvida na realização desse processo de habilitação e entrega de documentos, seguiremos com o cronograma de convocações para novos cargos. Agradeço ainda a Universidade Estácio de Sá, que gentilmente abriu o espaço para que pudéssemos realizar essa cerimônia com os candidatos”, disse Gustavo Fechner, secretário de Administração.

Nesta etapa foram chamados candidatos para o preenchimento de vagas na Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Procuradoria-Geral do Município. Na ocasião, os aprovados apresentaram os documentos exigidos em edital. Dando total transparência ao certame municipal, todas as convocações são publicadas no Diário Oficial do Município em editais, informando local, horário e documentos a serem apresentados.

O cronograma de convocação está sendo organizado pela Secretaria de Administração, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município. Todo o processo está sendo realizado em acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, dentro da Ação Civil Pública (Processo Nº 0008703-57.2015.8.19.0011). Todas as etapas do processo podem ser conferidas no site da Prefeitura de Cabo Frio (www.cabofrio.rj.gov.br).