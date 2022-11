E.M. Evaldo Salles suspende aulas nesta quinta (3) em Cabo Frio - Arquivo

Publicado 03/11/2022 15:08

As aulas na Escola Municipal Evaldo Salles, no bairro Peró, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foram suspensas nesta quinta-feira (3). A medida foi tomada após a estrutura da quadra esportiva da unidade escolar desabar na quarta-feira (2) por conta da chuva.

A Prefeitura Municipal informou que o local estava interditado já há algum tempo para passar por obras. No momento da queda, a escola estava fechada por conta do feriado de Finados e não havia estudantes. Ninguém ficou ferido.

Conforme a diretora da escola, Danielle Norões, a quadra do Evaldo Salles estava sem uso desde o início do ano letivo de 2022 para reformas, mas o problema não havia sido solucionado pela Secretaria de Educação. Em contrapartida, a pasta disse que á existe um projeto de reconstrução e com processo para licitação em andamento.