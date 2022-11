Confira os locais dos shows do aniversário de 407 anos de Cabo Frio - Internet

Confira os locais dos shows do aniversário de 407 anos de Cabo FrioInternet

Publicado 04/11/2022 15:47 | Atualizado 04/11/2022 15:48

Dois grandes palcos serão montados para os shows em comemoração ao aniversário de 407 anos de fundação de Cabo Frio, município da Região dos Lagos. Nomes consagrados da música brasileira, como Paulinho da Viola, Péricles, Geraldo Azevedo, Teresa Cristina e a banda Melim irão se apresentar na programação, além de atrações locais e de uma extensa agenda de eventos esportivos, culturais e inaugurações.



Na Praia do Forte, o palco será montado na Avenida Hilton Massa, no quarteirão entre a Avenida Nilo Peçanha e a Rua Antônio Feliciano de Almeida, próximo à Duna Boa Vista. No local irão se apresentar a banda Dr. Law, Junior Carriço com Araceli Matus, a cantora Teresa Cristina, Paulinho da Viola, e o cantor Geraldo Azevedo, sempre com abertura da Gira Vinil.



No distrito de Tamoios, o palco será montado na areia da praia do Pontal de Santo Antônio. O local receberá a banda Mak, o cantor Péricles e a banda Melim, também com aberturas da Gira Vinil.

Antes disso, nesta sexta-feira (4), o Largo de São Benedito, na Passagem, recebe show com Oswaldo Guimarães e New Bossa.



Ainda fazem parte das comemorações de aniversário o Campeonato Panamericano de Pesca Submarina, de 2 a 6 de novembro; a Parada do Orgulho LGBTI+, e a Meia Maratona de Cabo Frio no dia 6 de novembro; a entrega da estátua restaurada do ex-jogador de futebol Leandro, na orla da Praia do Forte, no dia 9; e a entrega do Palácio das Águias, da Rua Érico Coelho, inteiramente revitalizado, no dia 11 de novembro, inaugurações de novas escolas e outras atividades.



Confira abaixo a programação completa:



02/11 a 06/11 – Terça a domingo

VIII Panamericano de Pesca Submarina

Terminal de Transatlânticos



04/11 – Sexta

20h – Show com Oswaldo Guimarães e New Bossa

Praça de São Benedito – Passagem



06/11 – Domingo



7h – Meia Maratona de Cabo Frio

Praia do Forte



13h – 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio

Praia do Forte



07/11 – Segunda

Entrega das reformas de escolas



10h – Escola Municipal Robinson Carvalho de Azevedo – Parque Burle



14h – Escola Municipal de Educação Infantil Maria Dutra da Silveira – Jardim Esperança



Inauguração

16h – Escola Municipal Maria Dária Saldanha – Jardim Esperança



08/11 – Terça

Entrega das reformas



9h – Creche Escola Municipal Professora Maria Amália dos Santos Silveira – Jacaré

15h – Escola Municipal Pedro Jotha – São Jacinto



09/11 – Quarta

10h – Entrega da estátua restaurada do ex-jogador Leandro



15h – Formatura do Programa Cidadão em Construção

Prefeitura Municipal de Cabo Frio



11/11 – Sexta



16h – Entrega do Palácio das Águias à Prefeitura pelo Banco Itaú

Centro – Cabo Frio



20h

Abertura com DJ Gira Vinil



22h

Show com Melim

Pontal de Santo Antônio – Tamoios



12/11 – Sábado



20h

Abertura com DJ Gira Vinil



22h

Show com Péricles

Pontal de Santo Antônio – Tamoios



20h

Abertura com DJ Gira Vinil



22h

Show com Dr. Law

Praia do Forte



13/11 – Domingo



10h – Missa Solene – Paróquia Nossa Senhora de Assunção



18h

Abertura com DJ Gira Vinil



19h

Show com Junior Carriço (neto de Victorino Carriço) e Araceli Matus (neta de Mercedes Sosa)

Praia do Forte



22h

Show com Banda Mak

Pontal de Santo Antônio – Tamoios



20h

Abertura com DJ Gira Vinil



22h

Abertura com DJ Gira Vinil

Show com Teresa Cristina

Praia do Forte



14/11 – Segunda



19h

Culto Solene – Palace Fest – Rua Governador Valadares, 611 – São Cristóvão



21h

Show com Paulinho da Viola

Praia do Forte



15/11 – Terça

21h – Show com Geraldo Azevedo

Praia do Forte