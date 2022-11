O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso por tráfico de drogas. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/11/2022 13:28 | Atualizado 04/11/2022 13:36

Um homem, identificado como J.V.D.S.S., foi preso com farta quantidade de drogas no início da tarde desta quinta-feira (3) na comunidade do Morubá, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2) foram até a rua Rufino Aleixo após uma denúncia sobre a venda de entorpecentes no local.

Eles encontraram o criminoso com 1 mil pedras de crack, 800 cápsulas de cocaína e R$ 10 em espécie.

O acusado foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso por tráfico de drogas.