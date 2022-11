Praia do Forte, Cabo Frio - Renata Cristiane

Publicado 04/11/2022 14:32

A sexta-feira (4) amanheceu fria em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, com muitas nuvens cobrindo o céu e impossibilitando que o sol brilhe forte, deixando, assim, o tempo nublado. Segundo a meteorologia, a temperatura máxima prevista para o dia é de 23°C e mínima de 20°C.

O vento no município é tranquilo, seguindo o sentido sul-sudeste a 23km/h. A umidade do ar está em 71% e, mesmo com o tempo visivelmente fechado, existe um alerta para os raios UV, que estão marcando 8 na escala, nível considerado alto. Por isso, é importante o uso de protetor solar.

Na Praia do Forte, como é possível perceber nas imagens feitas nesta sexta (4), o mar aparenta estar tranquilo, mas existem zonas com bandeiras vermelhas. O movimento do local é tranquilo.

Para o fim de semana, o sábado (5) será de sol com muitas nuvens e existe a possibilidade de chuva na parte da noite. No domingo (6), é provável que o tempo se mantenha da mesma maneira, sem muitas alterações.