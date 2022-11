Waleska Popozuda será a principal atração da festa - Divulgação

Waleska Popozuda será a principal atração da festa Divulgação

Publicado 06/11/2022 15:04

Preparem o beijinho no ombro para as recalcadas de plantão, porque a Valesca Popozuda é a atração principal da 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio. O evento acontece neste domingo (6), na Praia do Forte, dentro da programação de aniversário de 407 anos de Cabo Frio.



A Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio é uma realização da Prefeitura de Cabo Frio, em parceria com o Grupo Iguais. Neste ano, o evento contará com trio elétrico saindo da orla da Praia do Forte, seguindo até o palco, montado na areia, na altura da Praça da Cidadania. A concentração começará às 13h, na Avenida Nilo Peçanha, de onde o trio seguirá rumo ao palco. O percurso será animado por DJs e pelo pocket show, com a cantora Karol Bastos.



Valesca Popozuda vai se apresentar no palco e promete cantar os novos e antigos sucessos. Ela receberá o título de “Diva da Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio”.



Além da Popozuda, no palco também se apresentarão as drags queens, Desiree Cher, Monayra Manon, Mikaella Mendy, Mary Miller e Gabi Monteiro. Os DJs Petersen, Barna, Folley, Lucas de Paula, Sabrina Sá, Thi Araújo, Geleia, Joxx e GFreak também são presença confirmadas.



ESSA BANDEIRA TAMBÉM É NOSSA



Com o tema “Brasil vencedor é Brasil sem LGBTIfobia”, a Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio vai levar para a Praia do Forte, entre as cores do arco-íris, o verde e amarelo da bandeira do Brasil.



De acordo com o presidente do Grupo Iguais, Rodolpho Campbell, mais do que uma festa, a Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio também é um momento para reflexão.



“Neste ano, no dia 6 de novembro, junto com as cores verde e amarela, propomos uma nova reflexão que é pertinente para todo o país: ‘essa bandeira também é nossa’, em que afirmamos que a Bandeira do Brasil não é propriedade exclusiva de um grupo ou partido político, mas sim de toda a Nação brasileira. Mais do que isso, o tema é um grito afirmativo de que, em época de Copa do Mundo de Futebol, a bandeira nacional, também representa a comunidade LGBTQI+”, finaliza.