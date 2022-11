PM apreende duas motocicletas adulteradas em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24H)

PM apreende duas motocicletas adulteradas em Cabo FrioLetycia Rocha (RC24H)

Publicado 07/11/2022 17:22

A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira (4), duas motocicletas adulteradas em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.



A primeira ocorrência foi registrada no início da noite no bairro Jardim Caiçara. A guarnição teve atenção voltada para o veículo sem placa e deu ordem de parada. Durante a abordagem foi constatado que a moto estava com a numeração do chassi suprimida.

Já no bairro Jacaré, os agentes tiveram a atenção voltada para a motocicleta que trafegava toda apagada e em alta velocidade por volta das 22h46 na Avenida Wilson Mendes. Após a abordagem, foi constatado que o veículo estava com a numeração do motor suprimida.



Os envolvidos foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), ouvidos e liberados. As motocicletas ficaram apreendidas.