Prefeito de Cabo Frio confirma que está fazendo quimioterapia, pede respeito à diversidade e às eleições

José Bonifácio (PDT) esteve nesta sexta-feira (4), com organizadores da Parada do Orgulho LGBTQIA+, que será realizada na cidade no domingo (6). No bate papo, chefe do Executivo falou sobre o tratamento contra o câncer, a programação de aniversário da cidade e reinauguração do Palácio das Águias

Publicado há 3 dias