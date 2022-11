Terceiro ferido em explosão na Parada LGBTI+ de Cabo Frio é transferido para hospital no RJ - Divulgado

Terceiro ferido em explosão na Parada LGBTI+ de Cabo Frio é transferido para hospital no RJDivulgado

Publicado 08/11/2022 13:44

REGIÃO DOS LAGOS - Prefeitura de Cabo Frio informou, através de nota, que John Lennon de Souza, de 30 anos, foi transferido na tarde desta segunda-feira (7) para o Hospital Estadual Vereador Melquiades Calazans, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, especializado em queimaduras. John Lennon é uma das três vítimas do acidente envolvendo gás hélio, ocorrido no domingo (6) durante os preparativos para a 17ª Parada do Orgulho LGBTI+, na Praia do Forte.



Ele gravou um vídeo pedindo orações para uma boa recuperação.

As outras duas vítimas já foram transferidas para a unidade hospitalar em Nilópolis. São elas: Marlon Wagner Guimarães, de 20 anos, transferido na manhã desta segunda (7); e Rodolpho Alves Campbell Siqueira, 34 anos, transferido no domingo (6).



Ainda de acordo com o boletim médico, a estimativa é de que os pacientes fiquem em tratamento hospitalar por cerca de 20 a 30 dias para acompanhamento e curativo. Nenhum dos três corre risco de vida.