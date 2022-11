Estimativa é de que os pacientes fiquem em tratamento hospitalar por cerca de 20 a 30 dias para acompanhamento e curativo. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 09/11/2022 13:53

Os três feridos em uma explosão durante os preparativos para a 17ª Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio seguem internados uma unidade hospitalar especializada em queimaduras no Rio de Janeiro. O incidente aconteceu no domingo (6) enquanto eles manuseavam gás hélio para encher balões decorativos para o evento.

O Presidente do Grupo Iguais, Rodolpho Alves Campbell Siqueira, que sofreu queimaduras de 2º grau em torno de 45% da superfície corporal, Marlon Wagner Guimarães, que teve 55% do corpo queimado e John Lennon de Souza, que teve queimaduras superficiais em cerca de 14% do corpo, foram encaminhados para o Hospital Estadual Vereador Melquiades Calazans, em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Rodolpho e Marlon, que tiveram os ferimentos mais graves, ainda sem receber visitas, com o corpo enfaixado com curativos e se recuperando lentamente a base de sedativos. Já o John Lennon está um pouco melhor e chegou a gravar um vídeo pedindo orações.

De acordo com o boletim médico, a estimativa é de que os pacientes fiquem em tratamento hospitalar por cerca de 20 a 30 dias para acompanhamento e curativo.