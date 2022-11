Praia do Forte, em Cabo Frio - Ludmila Lopes (RC24h)

Praia do Forte, em Cabo FrioLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 08/11/2022 15:49

Aos que precisam sair de casa, não esqueçam de levar o guarda-chuva, pois, com o céu totalmente encoberto nesta terça-feira (8), em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, existe a possibilidade de chuva a qualquer momento. Segundo a meteorologia, isso acontece devido a atuação de instabilidades em vários níveis da atmosfera.

O ventinho típico da cidade ajuda a deixar o clima frio. Neste momento, a temperatura é de 23°C, com a mínima de 19°C. Mas as temperaturas ainda podem subir, atingindo a máxima de 25°C. A umidade relativa do ar está em 72%.

Na Praia do Forte, com as imagens feitas nesta manhã, é possível perceber que o local estava movimentado se considerarmos a previsão do tempo para o dia, que não é de sol e calor. Lá, bandeiras amarelas, verdes e vermelhas estão espalhadas por toda a areia, portanto é preciso atenção na hora de entrar no mar.