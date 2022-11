O acusado foi preso e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). - Divulgação

Publicado 10/11/2022 14:23

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (10), no bairro Braga, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, após furtar uma bicicleta.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia sobre o crime e foram até a Rua da Luz. No local, os militares foram recebidos pela vítima, que informou ter escutado um barulho na garagem de casa e se deparou com o criminoso furtando o veículo.

O acusado foi preso e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).