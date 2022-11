Cabo Frio lamenta morte de diretora da rede municipal - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 11/11/2022 13:53

A cidade de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, está em luto pela morte da educadora Palmira Domingues Gamalho Inacio de Souza. A diretora da Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara, faleceu na tarde desta quinta-feira (10), aos 51 anos, no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança.



A causa da morte ainda não foi divulgada, mas de acordo com pessoas próximas, ela estava afastada da direção escolar desde outubro para cuidar de um câncer. Ainda segundo informações, ela teria passado mal e se internou na unidade onde não resistiu e foi a óbito.



A Prefeitura de Cabo Frio emitiu uma nota lamentando a morte da servidora, que fazia parte do quadro de servidores efetivos da Secretaria de Educação desde o ano de 2004. Palmira atuou como professora de Educação Física e, em 2018, assumiu a direção da Escola Edilson Duarte, função que exerceu até o mês de outubro de 2022, quando precisou se afastar.



“A equipe gestora da Secretaria de Educação, na pessoa da secretária, Elicéa da Silveira, e a comunidade escolar lamentam profundamente a perda e transmitem os sentimentos aos familiares e amigos da educadora, que deixará saudades e um legado de realizações na rede municipal de educação”.



A equipe escolar informou que as aulas foram interrompidas pelo luto nesta sexta-feira (11).



Pouco antes de morrer, a educadora fez um post em uma rede social criticando o estado de conservação do hospital municipal.



“Hoje fizeram uma homenagem linda ao ex jogador Leandro… Cabo Frio faz aniversário daqui um pouquinho, com show e festa, como tem que ser… As fotos a seguir retrataram as condições do Hospital do Jardim Esperança: sujeira, descaso, despreparo, dor, paciente tratado como lixo humano!



Vamos começar a cantar parabéns para Cabo Frio? SQN!



Teias de aranha nas paredes, ralo entupido, vaso sanitário vazando, solicitação da presença de médico ignorada, porta quebrada, descaso, deboche…



Vamos lá: parabéns pra vc… Viva Cabo Frio! SQN”

O corpo de Palmira será levado para o Rio de Janeiro e o sepultamento acontece neste sábado (12), às 16h, em Guadalupe.