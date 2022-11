Incêndio continua em mata próxima às Dunas do Peró, em Cabo Frio - Sabrina Sá (RC24h)

Incêndio continua em mata próxima às Dunas do Peró, em Cabo FrioSabrina Sá (RC24h)

Publicado 11/11/2022 15:10

Em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, o incêndio de grandes proporções que foi registrado em frente ao Condomínio dos Pássaros, que fica na estrada do Guriri e próximo às Dunas do Peró continua com focos nesta sexta-feira (11).

O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado imediatamente na tarde desta quinta (10) e, desde então, segue tentando controlar as chamas. A assessoria do órgão afirmou que não há vítimas e o trabalho ocorre em três frentes para combater as chamas, monitorar os focos de incêndio e preservar as edificações próximas.

Segundo populares que observam a situação, porém, a equipe dos Bombeiros estaria trabalhando apenas com um helicóptero, pegando a água do mar e jogando no local. Aparentemente, a tática estaria sendo insuficiente.

Alguns ativistas da cidade de Cabo Frio acreditam na possibilidade do incêndio ser criminoso, por conta da grande especulação imobiliária no local.