Banda Melim abre shows em comemoração aos 407 anos de Cabo Frio, nesta sexta (11) - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Banda Melim abre shows em comemoração aos 407 anos de Cabo Frio, nesta sexta (11)Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 11/11/2022 16:37

As comemorações dos 407 anos de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, seguem e, nesta sexta-feira (11), para abrir a agenda de shows, Banda Melim se apresenta no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, segundo distrito do município. O show do trio está previsto para começar às 22h, porém, às 20h o DJ Gira Vinil estará no local agitando a galera.

Seguindo o calendário, o sábado (12) será movimentado com shows no primeiro e no segundo distrito de Cabo Frio. Em Tamoios, o cantor Péricles chega com todo o seu samba para animar a festa, a partir das 22h. Já no palco montado na avenida Hilton Massa, na Praia do Forte, show com a banda Dr. Law.

No domingo (13), dia do aniversário do município, a programação começa com uma Missa Solene, na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, às 10h. Na parte da noite, às 18h, a Praia do Forte recebe o DJ Gira Vinil e, às 19h, show com Junior Carriço (neto de Victorino Carriço) e Araceli Matus (neta de Mercedes Sosa). Além disso, o espaço vai receber a cantora Tereza Cristina, a partir das 22h. No segundo distrito, show com Banda Mak.

Confira a programação a partir da segunda-feira (14)

Segunda (14)

19h

Culto Solene – Palace Fest – Rua Governador Valadares, 611 – São Cristóvão

21h

Show com Paulinho da Viola

Praia do Forte

Terça (15)

21h – Show com Geraldo Azevedo

Praia do Forte