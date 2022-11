Publicado 14/11/2022 14:23

REGIÃO DOS LAGOS - Foi organizado, em Cabo Frio, um esquema especial de trânsito para os shows em comemoração aos 407 anos da cidade, que começam nesta sexta-feira (11). Para isso, as ruas no entorno da Praia do Forte e do Pontal de Santo Antônio, em Tamoios, serão interditadas para o redirecionamento do trânsito.

A fiscalização e ordenamento serão coordenados pelas secretarias de Segurança e de Mobilidade Urbana. Na orla do Pontal, no bairro Santo Antônio, em Tamoios, a interdição do trânsito será nas ruas Santo Antônio, Sétima e Beira Rio, se estendendo pela Avenida Beira Mar e a Rua Juscelino Kubitschek, que terá interdição no trecho entre as ruas Castelo Branco e Margaridas. Ficarão fechadas também as ruas Rubi, Diamante Negro e Ouro Verde. Em Tamoios, as interdições começam nesta sexta-feira e vão até a segunda-feira (14).

Já na orla da Praia do Forte, o fechamento das vias será na Avenida Macário Pinto Lopes, no trecho entre a Rua Feliciano de Almeida e a Avenida Nilo Peçanha, até a quarta-feira (16), às 20h.

Nesta quinta-feira (10), o secretário de Segurança, Ruy França, esteve em Tamoios para fechar o esquema de ordenamento do trânsito e patrulhamento da orla. De acordo com ele, todos os ajustes foram feitos e está tudo pronto para o fim de semana.

“Tamoios terá seis pontos de bloqueios de trânsito de veículos, para facilitar o acesso e a movimentação das pessoas. O efetivo da Guarda Civil Municipal foi reforçado e estará presente em toda a orla. Contaremos também com o apoio do 25º Batalhão da Polícia Militar, que vai reforçar as equipes no Pontal de Santo Antônio e na Praia do Forte”, afirma o secretário.