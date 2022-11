Cabana do Pescador, também conhecida como ‘Casa do Tufão’, localizada na Praia das Conchas, no Peró, em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Cabana do Pescador, também conhecida como ‘Casa do Tufão’, localizada na Praia das Conchas, no Peró, em Cabo FrioAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 16/11/2022 16:21

A Associação de Hotéis de Cabo Frio, na Região dos Lagos, convoca quiosqueiros, comerciantes e a comunidade do bairro Peró para uma reunião, nesta quinta-feira (17), para tratar sobre as recentes determinações da Justiça para demolições de quiosques na Praia das Conchas e Cabana do Pescador. O grupo se reunirá no Hotel La Plage, na Praia do Peró.

Segundo o Presidente da Associação de Hotéis do município e Coordenador regional da Secretaria de Estado de Turismo, Carlos Cunha, o evento começa às 9h e terá a presença confirmada do prefeito José Bonifácio, representantes da ALERJ e vereadores.

Sobre o caso, a Justiça Federal determinou a demolição de quiosques que estavam ocupando, ilegalmente, bem de uso comum do povo e terreno de marinha, sem prévia autorização da Secretaria de Patrimônio da União, bem como área de preservação ambiental da Praia das Conchas. Porém, trabalhadores e moradores argumentam que os locais tem importância histórica e podem afetar a empregabilidade na região, principalmente neste momento de férias e grande movimentação.