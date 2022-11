O espetáculo é inédito e inspirado no livro "Água e o seu curso na história", da memorialista cabo-friense Meri Damaceno - Redes Sociais

O espetáculo é inédito e inspirado no livro "Água e o seu curso na história", da memorialista cabo-friense Meri DamacenoRedes Sociais

Publicado 17/11/2022 13:46

Nesta sexta-feira (18) e sábado (19), o espetáculo musical infantil “Cantigas Praieiras: Memórias Culturais Caiçaras”, fará circulação na cidade de Cabo Frio. A programação é gratuita e tem como público principal estudantes da educação infantil e do ensino fundamental 1, se estendendo para crianças de todas as idades.



A partir de ritmos como o jongo, o samba/choro, maracatu, coco de roda e maxixe, o projeto deseja contribuir para a educação patrimonial e a difusão da memória da formação regional, trazendo à tona fatos e personalidades históricas da região de forma lúdica, valorizando principalmente as narrativas populares e a participação de indígenas e quilombolas na construção das sociedades regionais.



O espetáculo é inédito e inspirado no livro “Água e o seu curso na história”, da memorialista cabo-friense Meri Damaceno. Conta com concepção e direção artística geral de Sá Soraya, direção teatral de Jiddu Saldanha, coordenação de produção e comunicação de Carol Gonçalves e produção executiva de Aline Moschen.