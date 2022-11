Com estudos e medições em toda a estrutura, teve início o planejamento para revitalizar e reformar o local - Reprodução

O secretário de Obras e Serviços Públicos de Cabo Frio, Vanderson Bento, visitou na tarde desta quarta-feira (16) a Rua dos Biquinis, na Gamboa, acompanhado do subsecretário de Urbanismo, da Secretaria de Infraestrutura e Obras do estado, Cesar Mariano, e de uma equipe de engenheiros e arquitetos.



Com estudos e medições em toda a estrutura, teve início o planejamento para revitalizar e reformar o local, com reparos estruturais, de elétrica e hidráulica, envolvendo tanto o lado onde fica o estacionamento, quanto o corredor central, onde ficam as lojas.

De acordo com Vanderson Bento, serão realizados estudos contínuos no local, assim como um diálogo aberto com moradores e comerciantes, para que as obras iniciem logo após a alta temporada.



“É a junção de quatro pontas para estudarmos o melhor projeto de revitalização. A Prefeitura de Cabo Frio; o Governo do Estado do Rio de Janeiro; a Associação Comercial e Industrial da Rua dos Biquínis e os comerciantes da Gamboa. Vamos aproveitar a alta temporada para projetar, e após este período entregaremos o melhor projeto possível para iniciarmos as obras”, afirmou Vanderson Bento.