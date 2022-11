Para integrar o programa, é necessário que os comerciantes tenham cópia da identidade, CPF, comprovante de residência e/ou do comércio, CNPJ e dados bancários - Reprodução

Publicado 17/11/2022 18:05

Cabo Frio realiza nova expansão do Programa Moeda Social Itajuru para a localidade Sinagoga, em Tamoios, a partir desta sexta (18), com o cadastramento de beneficiários e comerciantes. A iniciativa vai até sexta (25), das 9h às 15h, e a equipe técnica vai percorrer o local para identificar as famílias em vulnerabilidade e visitar os comércios interessados.

Para integrar o programa, é necessário que os comerciantes tenham cópia da identidade, CPF, comprovante de residência e/ou do comércio, CNPJ e dados bancários. Quem não tiver o cadastro de pessoa jurídica deve levar também o título de eleitor.

Em relação aos beneficiários, de acordo com a Lei Municipal 3.286/2021, são pré-requisitos obrigatórios para receber o benefício estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e residir há, pelo menos, dois anos em Cabo Frio. Entre os critérios de seleção; também são prioridade mulheres chefes de família, famílias numerosas; pessoas com deficiência; renda per capita de até um salário mínimo; e idosos com gasto excessivo comprovado em remédios.

A Prefeitura de Cabo Frio ressalta que, durante todo o período de cadastramento dos novos beneficiários, a equipe trabalha uniformizada e com crachá da Secretaria Municipal de Assistência Social.

No final de outubro, o prefeito José Bonifácio entregou, no Ciep José de Dome, os cartões do Programa Moeda Social Itajuru para mais 500 famílias dos bairros Tangará, Emaús e Parque Eldorado III.

Com essa ampliação, o município alcança a marca de 2 mil famílias e 153 comércios cadastrados. Em um ano de programa, foram transferidos R$ 2,6 milhões para os beneficiários de outubro de 2021 a 2022.

Programa Moeda Social Itajuru

O Programa Moeda Social Itajuru já é realidade para o bairro Manoel Corrêa, projeto-piloto lançado em outubro de 2021 e que, até outubro de 2022, movimentou R$ 1,3 milhão para atender 500 famílias.

A moeda também está implantada na área que abrange os bairros Boca do Mato, Monte Alegre, Porto do Carro e parte da Vila do Ar, onde já foram investidos R$ 800 mil de março a outubro de 2022, beneficiando mais 500 famílias.

Em Maria Joaquina, no distrito de Tamoios, outras 500 famílias já receberam R$ 400 mil de julho a outubro deste ano.

Lançada no final de outubro de 2022, o programa de transferência de renda também atende 500 famílias dos bairros Tangará, Emaús e Parque Eldorado III que, ao todo, receberam R$ 100 mil.