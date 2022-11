O caso é investigado na 126ª DP, em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 22/11/2022 14:01

Uma família foi feita refém por bandidos durante um assalto nesta segunda-feira (21), em Cabo Frio, na Região dos Lagos. O caso aconteceu no bairro Colinas do Peró e cinco pessoas ficaram sob poder dos criminosos por cerca de cinco horas. As vítimas são um homem de 40 anos; uma mulher de 32; duas meninas, de 6 e 10 anos; e um adolescente de 15 anos.



A mulher disse que o filho estava saindo para escola quando três homens armados mandaram ele entrar. Os homens levaram um carro, uma van, uma moto, aparelhos eletrônicos, como tablet, além de celulares, joias, dois hoverboards, roupas do Flamengo, vinhos e capacete.

“Um deles teve a cara de pau de falar: ‘o capacete novinho da tia, vou levar esse aqui que tô precisando”, conta a vítima.



Segundo a vítima, os homens ainda ligaram para um quarto suspeito por videochamada durante o assalto. O criminoso no vídeo usava uma touca ninja.



A Polícia Militar foi acionada e informou que equipes estão buscando filmagens para identificar os envolvidos.



O caso é investigado na 126ª DP, em Cabo Frio.