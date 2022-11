As aulas do curso são gratuitas e aconteceram no Jardim Esperança, no CIEP 458 - Sabrina Sá (RC24h)

As aulas do curso são gratuitas e aconteceram no Jardim Esperança, no CIEP 458Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 22/11/2022 15:37 | Atualizado 22/11/2022 16:26

Com o apoio da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial, o 'Projeto Olhar da Perifa' participa da programação do Novembro Negro do município de Cabo Frio, na Região dos Lagos. A 1ª exposição fotográfica da turma teve sua estreia nesta terça-feira (22) na Casa de Cultura José De Dome, Charitas, no Centro.



As fotos foram elaboradas em conjunto mostrando a criatividade e potencial de cada aluno das aulas de fotografia. A proposta foi fazer a releitura dos santos católicos após a visita guiada feita no MART (Museu de Arte Religiosa Tradicional).



A partir do que viram no museu, os alunos puderam recriar os personagens através de uma visão Afrocentrada. A exposição acontece até a sexta-feira (25).

Santa Luzia

O curso é para estudantes da rede pública de ensino de Cabo Frio com idades entre 13 a 18 anos. As aulas são gratuitas e aconteceram no Jardim Esperança, no CIEP 458.

“Eu acredito que ser um agente provocador de mudanças é o começo para transformação positiva da sociedade. A favela é o maior polo cultural de uma cidade e eu acredito que a mudança que queremos ver na sociedade começa potencializando vidas lá de dentro”, declarou a fotógrafa Thammy Carvalho, que ministra as aulas.





O Projeto terá continuidade através de editais de cultura da cidade. Em julho, acontece um workshop intensivo seguido de uma exposição na Praça do Jardim Esperança. O outro projeto é o Cultura Viva nas Periferias, que fará um estúdio itinerante afrocentrado que rodará quatro praças diferentes na cidade, com preferência a bairros que não recebem esse tipo de ação social.



Todas as iniciativas podem ser acompanhadas através do instagram do @olhardaperifa. O Projeto terá continuidade através de editais de cultura da cidade. Em julho, acontece um workshop intensivo seguido de uma exposição na Praça do Jardim Esperança. O outro projeto é o Cultura Viva nas Periferias, que fará um estúdio itinerante afrocentrado que rodará quatro praças diferentes na cidade, com preferência a bairros que não recebem esse tipo de ação social.Todas as iniciativas podem ser acompanhadas através do instagram do @olhardaperifa.