A obra do calçadão da Praia do Forte está na fase final de licitação - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/11/2022 15:16

Após reclamações de moradores, banhistas e turistas, conforme publicado pelo jornal O Dia , a Superintendência de Defesa Civil de Cabo Frio, na Região dos Lagos, interditou, na tarde desta segunda-feira (21), o trecho do deck do calçadão da orla da Praia do Forte que vai passar por reforma. A interdição foi feita a pedido da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

O local interditado fica na Avenida Macário Pinto Lopes, no trecho entre o número 890 até o posto de Guarda Vidas do Corpo de Bombeiros. O isolamento da área foi feito com grades.

A obra do calçadão da Praia do Forte está na fase final de licitação e, segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos, Vanderson Bento, o serviço vai começar nos próximos dias.

“Vamos iniciar a obra de recuperação do calçadão da Praia do Forte nos próximos dias. O pedido de vistoria foi feito de forma preventiva, em virtude do fluxo de pessoas no local. Estamos trabalhando para que a reforma seja feita no menor prazo possível”, explica o secretário de Obras.