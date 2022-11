Foram arrecadados 242 cápsulas de cocaína, 55 buchas de maconha e R$ 30 em espécie - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 23/11/2022 12:54

Uma mulher de 21 anos foi presa na noite desta terça-feira (22) com uma carga de drogas na comunidade do Buraco do Boi, na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento pela localidade quando avistaram a acusada com uma sacola em mãos. Quando ela percebeu a chegada da PM, arremessou a sacola, contendo 242 cápsulas de cocaína, 55 buchas de maconha e R$ 30 em espécie, e tentou fugir. A criminosa foi capturada logo depois e o material entorpecente arrecadado.



A ocorrência foi registrada na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde a mulher permaneceu presa, autuada por tráfico de drogas.