Ninguém ficou ferido e a ocorrência foi registrada na 126ª DPArquivo Pessoal

Publicado 22/11/2022 19:10

Um bandido ainda não identificado assaltou uma padaria, em Cabo Frio, na noite desta segunda-feira (21). O estabelecimento fica na Rua Porto Alegre, esquina com Rua Natal, no bairro Palmeiras, e sempre tem muito movimento, principalmente de manhã cedo e na parte da tarde, após o horário escolar. O crime ocorreu por volta das 20h, horário em que o local já não estava tão cheio.



As imagens do assalto foram flagradas por câmeras de segurança e já estão com a polícia.



Segundo o gerente da padaria, Isaac Jandre, que era quem estava no caixa no momento do assalto, o indivíduo entrou, pegou um produto e foi para o caixa, mas assim que Issac registrou, o homem levantou a camisa e o ameaçou com o que seria um revólver. O criminoso, então, ordenou que Isaac retirasse o que havia no caixa e levou dentro de uma sacola. Ninguém ficou ferido e a ocorrência foi registrada na 126ª DP.