Adolescentes foram autuados e apreendidos por crime análogo ao tráfico de drogas - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 24/11/2022 13:34

Três adolescentes foram detidos com cargas de drogas nesta quarta-feira (23) em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Conforme a Polícia Militar, no início a noite, os agentes realizavam um patrulhamento pela região central da cidade quando entraram na comunidade do Itajuru e flagraram dois menores com 19 pinos de cocaína e R$ 178 em espécie.