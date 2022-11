A Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento do município realiza análises laboratoriais - Reprodução/Internet

Publicado 24/11/2022 11:32

A Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos, informa, através de uma nota disponibilizada nesta quarta-feira (23), que interditou provisoriamente a Lagoa da Barra Nova, no bairro Foguete, para qualquer tipo de uso, devido a relatos de moradores sobre o surgimento de sintomas como irritação, coceira e feridas na pele após banho no local.

A Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento do município realiza análises laboratoriais, físicas, químicas e microbiológicas, para avaliar as possíveis causas dos sintomas.

Como a Lagoa da Barra Nova faz parte do Parque Estadual da Costa do Sol, foi enviado um ofício ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para que acompanhamento e atuação conjunta ao município na resolução do caso.