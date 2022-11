Uma imagem de câmera de segurança mostra os homens chegando até a casa da outra família e levando o refém - Reprodução

Publicado 24/11/2022 09:55

Duas famílias foram feitas reféns por bandidos em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Os casos aconteceram na segunda-feira (21) , primeiramente a informação era de que uma família tinha sido feita refém, mas foram duas.

Três bandidos abordaram um homem quando ele estava indo limpar o carro para trabalhar. Eles pediram água e o homem, que por segurança pediu para não se identificar, informou que só tinha gelo, então os homens anunciaram o assalto.

Entraram os quatro para dentro da casa da vítima, eles mexeram em tudo e ameaçaram a família. As vítimas eram um homem de 30 anos, a esposa de 34, o filho de 7 e a sogra de 63. Dessa casa, os bandidos levaram carregadores, um celular e uma aliança.

No local, os criminosos mandaram o homem vestir uma roupa e o obrigaram a ir até casa de uma outra família, que também foi feita refém.

“Meu esposo teve que ir com eles, mas ficou um dentro de casa com a gente em videochamada com outro bandido que estava fora. Eles se comunicavam o tempo todo”, relembra a esposa que preferiu não ser identificada.

“No momento que eu fui levado, fui eu com um rapaz de camisa preta e um de camisa vermelha e eu no meio, de camiseta verde”, relembra a vítima.

Uma imagem de câmera de segurança mostra os homens chegando até a casa da outra família e levando o refém.

“O menino saiu da casa e os dois bandidos o renderam e me fizeram entrar pra casa da família. Lá dentro foi cena de terror, todo mundo refém, vasculharam a casa toda, procurando dinheiro, bens, pegaram os celulares. Recolheram tudo que eles queriam”, conta.

De acordo com a segunda família assaltada, os homens levaram um carro, uma van, uma moto, aparelhos eletrônicos, como tablet, além de celulares, joias, dois hoverboards, roupas do Flamengo, vinhos e capacete.

O homem relembra que foi rendido por volta das 6h20, a outra família por volta de 7h30, e eles ficaram reféns até quase 13h.

“Eles foram embora 11h40, mas ficaram de vídeo conferência com a gente, fazendo a gente ficar parado na frente do celular enquanto eles agiam. Falavam a todo momento que tinha uma pessoa do lado de fora e que se a gente saísse, iam matar todo mundo”, relembra uma das vítimas.

Foram pelo menos cinco bandidos, de acordo com as vítimas. Dois ficaram na casa da segunda família, um na casa da primeira, um homem que entrou na casa para passar instruções e um outro que ficava passando instruções pelo celular.

Os crimes estão sendo investigados pela delegacia de Cabo Frio, a 126º DP. Nenhum bandido foi localizado até a última atualização desta reportagem.