Publicado 29/11/2022 14:07

Três homens, com idades entre 18 e 47 anos, foram detidos por furtar cabos de telefonia e internet no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, na madrugada desta terça-feira (29).

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia e foi até à comunidade para verificar o crime. Chegando no local, os elementos foram flagrados furtando o material. Eles informaram ter recebido ordens do chefe da facção criminosa que comanda a região, por estar “havendo concorrência com o serviço de internet oferecido pelo tráfico”.

O trio foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), autuado e preso. Durante a ação, foram apreendidos uma escada, uma serra, fios de cabos de internet e telefonia, alicates e chaves de fenda, além de um automóvel utilizado para carregar o material.