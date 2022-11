Segundo especialistas, a categoria chegou a ciclone subtropical, com ventos muito fortes e chuva torrencial - Imagem cedida por internauta

A chuvarada que desabou sobre a Região dos Lagos na noite deste sábado (26) e que seguiu pela madrugada de domingo (27), além de dar um baita susto na população – já que o volume previsto era bem inferior – causou inúmeros transtornos. São Pedro da Aldeia foi uma das cidades mais castigadas, e o prefeito Fábio do Pastel (PL) foi pra rua de madrugada vistoriar os bairros. A Prefeitura decretou situação de emergência.



Segundo especialistas, a categoria chegou a ciclone subtropical, com ventos muito fortes e chuva torrencial. Neste domingo (27), conforme anunciado pela previsão meteorológica, o tempo continuou instável na Região dos Lagos e o céu nublado.



Em Cabo Frio, o acumulado chegou a 150mm e cidade está em estado de atenção. Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva registrado no município nas últimas 24 horas foi equivalente ao que era esperado para um período de 15 dias. Há possibilidade de chuva para as próximas horas, embora sem a mesma intensidade.



Arraial está em estado de alerta. Muitos estragos, encalhes de barcos e deslizamentos no município cabista.



Araruama teve estragos em algumas localidades como o Coqueiral e um carro caiu dentro do rio Mataruna.



SÃO PEDRO DA ALDEIA



O município de São Pedro da Aldeia foi um dos mais prejudicados com as chuvas de 220 milímetros que caiu nesta madrugada. O prefeito Fábio do Pastel decretou situação de emergência e está convocando voluntários para ajudar na recuperação de várias localidades. Diversas casas ficaram alagadas e muitos moradores perderam pertences. Não há informações de feridos.



Internauta relata prejuízos:

O acampamento de bolsonaristas que fica em frente à base aeronaval amanheceu completamente tomado pelas águas.

CABO FRIO



Os maiores acumulados de chuva foram nos bairros Recanto das Dunas (150mm), Centro (138mm) e Tamoios (45,8mm). A Defesa Civil alerta para risco de escorregamento de pedras como o Morro do telégrafo (especialmente na Gamboa próximo à saída da Ponte Feliciano Sodré e na extensão da avenida Wilson Mendes, na altura do Dormitório das Garças) e Morro da guia (especialmente na subida da ponte Feliciano Sodré).



Por causa das condições climáticas adversas entre a noite de sábado (26) e a madrugada deste domingo (27) houve, até o momento, uma ocorrência de queda de árvore em São Cristóvão; e outra de um deslizamento de terra no Morro da Guia, ambas sem maiores consequências, além de pontos de alagamento em 15 bairros da cidade. Não há registro de desalojados ou desabrigados.



Alagamentos em diversos bairros da cidade, como Tangará, Jardim Nautilus, Parque Burle, Jardim Excelsior, Braga, Recanto das Dunas, Praia do Forte. Confira:

Rua 13 de Novembro, Rua Tamoio (Praia do Forte) e bairro Guarani:

Avenida Vitor Rocha:

ARRAIAL DO CABO



Em Arraial do Cabo, barcos do pier da Praia dos Anjos ficaram encalhados tamanha a força do temporal e ventania. As enxurradas assustaram a população.

IGUABA GRANDE



Em Iguaba Grande, o prefeito Vantoil Martins (CID) vistoriou a cidade nesta manhã. Não houve alagamentos nem ocorrências graves. Lama em algumas ruas e terra que escorreu de algumas encostas.

ARARUAMA



Vários pontos de alagamento na cidade, como nos bairros Coqueiral e Mataruna, onde um carro foi arrastado pra dentro do rio de mesmo nome (Imagens: Araruama em pauta).