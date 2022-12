O problema de longa data ficou mais evidente nesses últimos dias por conta das fortes chuvas que atingiram a região no fim de semana - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 30/11/2022 18:14

Internautas do jornal O Dia, moradores do distrito de Tamoios, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, reclamam da falta de manutenção e limpeza dos bueiros públicos, ocasionando a demora no escoamento da água. O problema de longa data ficou mais evidente nesses últimos dias por conta das fortes chuvas que atingiram a região no fim de semana.



No vídeo, gravado nesta quarta-feira (30), é possível observar como a água parada e suja está causando transtornos para moradores, comerciantes e a todos que precisam passar pela pista.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio e questionou sobre as possíveis medidas de desentupimento dos bueiros. Até o momento, a resposta recebida é de que eles iriam averiguar a situação.