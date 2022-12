Sujeito cometeu o crime em 2021 - Letycia Rocha (Rc24h)

Sujeito cometeu o crime em 2021Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 01/12/2022 13:29

Um homem, identificado como Vitor da S.B.P., conhecido como ‘VT’, de 25 anos, foi preso pela Polícia Militar em Belford Roxo no final da tarde desta quarta-feira (30). Ele é acusado de envolvimento em assalto a um pet shop no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, em 2021, que terminou com o proprietário do estabelecimento atingido por um disparo de arma de fogo. Durante a fuga dos assaltantes, um outro homem também foi baleado na época.

Conforme a ocorrência, agentes do 39º BPM realizavam um patrulhamento pelo bairro Santa Teresa quando tiveram a atenção voltada para o indivíduo, que demonstrou nervosismo com a presença da viatura. Ele foi abordado e confessou que era oriundo do Tangará, em Cabo Frio.

Em contato com o 25º BPM, foi confirmado que o acusado é um dos principais líderes do tráfico de drogas da comunidade e que o mesmo havia participado da tentativa de assalto ao pet shop, em 31 de outubro de 2021. Na época do crime, Vitor e um comparsa invadiram o estabelecimento e, após luta corporal com o proprietário, dispararam contra ele. Durante a fuga, a dupla ainda vitimou o motorista de um carro, na tentativa de roubar o veículo.

Contra o criminoso, havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado para a 54ª Delegacia de Polícia (54ª DP), onde permanece acautelado à disposição da Justiça.