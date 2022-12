Beneficiários de Iguaba já contam com o cartão da moeda social Caboclinho - Arquivo

Publicado 01/12/2022 13:09

Os beneficiários de Iguaba Grande já contam com o cartão da moeda social Caboclinho. A entrega aconteceu nesta quarta-feira (30), na praça da Estação. O prefeito iguabense, Vantoil Martins (CID), disse à coluna que o evento de entrega dos cartões foi marcado pra iniciar a 8h, mas ele ficou impressionado que já tinha gente na fila às 7h. O chefe do executivo disse que ficou muito sensibilizado. "Eu podia perceber o olhar das pessoas brilhando de felicidade", disse ele. A moeda social garante que, ao invés do cidadão sair com uma cesta básica da secretaria de Assistência Social, ele possa decidir onde e como gastar o dinheiro dele. De início, serão 120 Caboclinhos (R$ 120) distribuídos para 1.724 famílias cadastradas, mas já existe um planejamento em curso para aumentar o valor para 160 Caboclinhos. Ao todo, 82 comércios estão habilitados para receber os beneficiários. Para Vantoil, a distribuição de renda traz dignidade. "Nós não estamos só preocupados em fazer obras, mas também com a dignidade humana e fortalecer o comércio local", pontuou o prefeito.