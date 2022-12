Ocorrência será registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). - Letycia Rocha (Rc24h)

Ocorrência será registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 01/12/2022 13:20

Uma loja de acessórios de celular, localizada no centro de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, foi alvo de furto na última sexta-feira (25) e as imagens foram divulgadas nesta quarta (30).



A ação criminosa foi cometida por um homem. Conforme imagens do circuito de segurança do estabelecimento, primeiro ele pega uma caixa de fone do modelo ‘AirDots’ em uma das prateleiras enquanto é atendido por uma funcionária. Logo depois, o elemento guarda o produto dentro de uma bolsa laranja. Já o segundo produto furtado pelo homem foi no balcão da loja. Em um momento de distração do funcionário, o acusado pega uma caixa com um smartwatch e, novamente, guarda na bolsa. Logo depois, ele vai embora.



O crime foi descoberto pela gerência do estabelecimento no momento em que verificavam um outro furto, em que uma mulher levou a carteira de um dos funcionários. Ela chegou a ser identificada e, após ser “cobrada”, já que trabalha em um restaurante próximo à loja, devolveu o material, “porém sem o dinheiro”, segundo informações.



A ocorrência será registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).