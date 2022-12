Ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e a dupla permaneceu presa - Letycia Rocha (Rc24h)

Publicado 01/12/2022 13:37

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (30), dois homens acusados de cometer um roubo a uma joalheria localizada em um shopping de Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos. Os criminosos foram capturados no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo. Um terceiro envolvido morreu após confronto com os militares.

Segundo a ocorrência, os agentes receberam as informações sobre o crime praticado durante a tarde no estabelecimento localizado na Avenida Henrique Terra, no bairro Portinho, e deram início a um cerco em toda a região. Um dos veículos utilizados pelos elementos foi visto na cidade cabista.

Em diligência no local, após uma breve troca de tiros, os militares capturaram um dos criminosos com uma pistola, um carregador, 11 anéis e um aparelho celular. Já o outro envolvido foi preso com uma outra pistola, um carregador, uma granada e um rádio transmissor.

Seguindo em busca de outros acusados, a guarnição foi recebida novamente a tiros por um outro elemento e revidou a agressão. Ele acabou sendo baleado e foi socorrido para o Hospital Central de Emergência (HCE), em Cabo Frio, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. Com ele foram arrecadados uma pistola com cinco munições intactas e estojos de munição deflagradas.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e a dupla permaneceu presa. Um dos envolvidos era foragido do sistema prisional. O material roubado da joalheria e recuperado pela PM tem valor aproximado de R$ 100 mil.