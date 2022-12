Primeiro dia de dezembro é de Praia do Forte tranquila em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Primeiro dia de dezembro é de Praia do Forte tranquila em Cabo FrioAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 01/12/2022 14:50

O primeiro dia de dezembro amanheceu com chuvas isoladas em Cabo Frio, nesta quinta-feira (1°). Porém, nesta tarde, com o céu nublado e o sol buscando maneiras para brilhar, a Praia do Forte começou a receber um certo movimento de banhistas e frequentadores.

A temperatura máxima prevista para hoje é de 27°C, a mínima de 21°C. Segundo a meteorologia, efeitos de circulação atmosférica em médios níveis ainda mantém o tempo instável, com pequena possibilidade de chuva fraca a qualquer hora.

A ventania, porém, é intensa. Seguindo no sentido Nordeste a 30Km/h, com rajadas de 47Km/h, a intensidade máxima prevista para o vento é de 48Km/h, das 14h às 16h.