Deputada Zeidan (PT) - Divulgação

Publicado 22/03/2024 18:23 | Atualizado 22/03/2024 18:23

Itaboraí - O lançamento da pré-candidatura da deputada Zeidan (PT) à Prefeitura de Itaboraí, que estava marcado para as 10h deste domingo (24) no Rotary Clube da cidade, foi adiado em atendimento aos pedidos das autoridades para que a população evite sair às ruas por causa da previsão de fortes chuvas.

O evento contaria com a presença, entre outros líderes políticos, dos prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de Maricá, Fabiano Horta, e do deputado federal Quaquá, vice-presidente nacional do PT. A nova data para o lançamento da pré-candidatura será informada em breve.

Institutos de meteorologia entraram em alerta máximo para desastres devido ao volume de chuva excepcional. O governo do Estado e várias prefeituras mobilizaram e reforçaram as equipes de plantão na Defesa civil, bombeiros, secretarias de assistência social e unidades de saúde, devido ao alto impacto do volume de precipitação.