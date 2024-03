Magdala e o presidente nacional do PV, José Luiz Penna - Reprodução

Magdala e o presidente nacional do PV, José Luiz PennaReprodução

Publicado 25/03/2024 17:09

QUEM COORDENA?

Em Cabo Frio, ninguém sabe, até o momento, quem é o coordenador da campanha da prefeita Magdala Furtado. O deputado Dr. Serginho (PL), já tem. O pré-candidato Rafael Peçanha ainda tá ali, catando caquinho pra provar que é candidato pelo PT. Mas a prefeita, com a máquina, com a superestrutura, ninguém sabe a quem se reportar, ainda, pra definir as questões de nominata, apoio, organização. O negócio tá muito bagunçado. É à moda Bangu mesmo. E isso tem gerado uma insegurança tremenda nos candidatos dela.

À esquerda, o vereador Josias da Swell, líder da oposição na Câmara e presidente do PL cabo-friense, ao lado do ex-presidente; à direita, sentado com Bolsonaro e outras lideranças, tendo ao fundo o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Altineu Côrtes Reprodução

A foto é do último dia 15, quando o ex-presidente Bolsonaro veio a Cabo Frio e outras cidades da Região dos Lagos. À esquerda, o vereador Josias da Swell, líder da oposição na Câmara e presidente do PL cabo-friense, ao lado do ex-presidente; à direita, sentado com Bolsonaro e outras lideranças, tendo ao fundo o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Altineu Côrtes. A ocasião foi logo após o evento no centro da cidade. Josias disse que a semana foi muito positiva para o partido, e que, logo na segunda-feira (18), o corredor da Câmara estava cheio de gente esperando por ele para conversar, declarar apoio espontâneo, surpresos por não saberem que “havia um vereador verdadeiramente bolsonarista”. Josias acredita que essa presença do Bolsonaro vai ajudar muito a ter voto de legenda. Um outro sentimento também que o parlamentar descreveu foi a aproximação do empresariado e do comerciante de Cabo Frio, o pessoal mais do centro, que voltou a procurá-lo manifestando apoio. Disse estar muito feliz com o resultado.