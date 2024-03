Rafael Aguiar (PL) com Bolsonaro (PL) e Cláudio Castro (PL); Leandro de Búzios (SDD) e deputado federal Áureo Ribeiro (SDD) - Reprodução redes sociais

Rafael Aguiar (PL) com Bolsonaro (PL) e Cláudio Castro (PL); Leandro de Búzios (SDD) e deputado federal Áureo Ribeiro (SDD) Reprodução redes sociais

Publicado 28/03/2024 13:52 | Atualizado 28/03/2024 13:52

Búzios - LONGE DA ESTABILIDADE



Em Armação dos Búzios, cada dia é um flash. Se a eleição suplementar, que acontece dia 28 de abril, é uma forma de colocar ordem no caos político em que se encontra a cidade desde a cassação e afastamento de Alexandre Martins (REP), em fevereiro deste ano, pelo andar da carruagem a situação é de mais instabilidade e tensão. Isso porque os dois candidatos que seriam aptos a concorrer – Rafael Aguiar (PL) e Leandro de Búzios (SDD) – são alvos de ação pela impugnação dos respectivos registros de candidatura. Rafael tem ainda uma representação contra ele por propaganda eleitoral irregular. No balneário, os eleitores estão bastante confusos com toda essa situação. O que vai acontecer a partir daí?

O dia na península mais eletrizante do estado começou com a ação de impugnação de registro da candidatura de Leandro de Búzios pela ex-vereadora Gladys Nunes, que é do mesmo partido dele, o Solidariedade. Ela alegou violações estatutárias e abuso partidário por violência de gênero por parte da convenção da legenda. Mal acabamos de dar a notícia, chegou a informação de que o Ministério Público Eleitoral entrou com ação contra a candidatura de Rafael Aguiar. E tem mais, o MPE também representou contra Rafael por propaganda eleitoral extemporânea , por ocasião do evento com presença do ex-presidente Bolsonaro, entendido como um comício fora de época. Mas antes do MPE, Rafael já tinha duas ações contra ele, uma do Republicanos e outra de Leandro, todas pelo mesmo motivo: tempo insuficiente de filiação ao partido, o PL. A decisão da justiça deve sair ainda esta semana, na sexta-feira (29). E se os dois forem impugnados? O que apuramos é que, nesse caso, os partidos terão prazo de alguns dias para apresentarem substitutos ou se arriscam e concorrem sub judice. A única certeza é: a instabilidade política no balneário mais charmoso do Brasil segue mais forte que nunca.