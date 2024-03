Montagem de fotos resgatadas nas redes sociais com Chiquinho Brazão ao lado do saudoso ex-prefeito de Cabo Frio José Bonifácio (PDT) e ex-vereador Jefferson Vidal (foto1); Brazão e prefeito de São Pedro Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL) (foto2); Vereador Átila Motta (Avante) e Brazão (foto 3); Brazão em evento de apoio do Republicanos, na Câmara de Cabo Frio (foto 4); Brazão entre prefeito de Iguaba Grande Vantoil Martins (CID) e outros iguabenses (foto 5). - Reprodução

Publicado 26/03/2024 17:38

Depois que os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão foram presos, no domingo (24), como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) , ao lado do ex-chefe de polícia civil, Rivaldo Barbosa, estremeceu todo o cenário político no estado do Rio de Janeiro, e na Região dos Lagos não foi diferente. A missão nas redes sociais foi de ressuscitar imagens de arquivos de políticos que já saíram em fotos ao lado de Chiquinho Brazão por aqui. Apareceram o vereador Átila Motta (Avante), Dr. Serginho (PL) em evento de apoio do Republicanos, na Câmara de Cabo Frio, assim como o vereador Luís Geraldo (REP) – apertando as mãos do político, entre outros. Acontece que Chiquinho tem bastante trânsito aqui na Região dos Lagos. E engana-se quem pensa que ele só tinha relação com esses nomes citados. Tem fotos com prefeitos muito bem avaliados, como o saudoso José Bonifácio (PDT), de Cabo Frio – que inclusive quando foi a Brasília, contou a esta redatora que vos escreve ter ficado no apartamento funcional do deputado, o qual abriu as portas do ministério da Saúde para buscar recursos. Outro é o prefeito de Iguaba, Vantoil Martins (CID), assim como o de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL).







Washington Quaquá (PT-RJ) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

QUAQUÁ QUER PROVAS CABAIS

Igualmente importante pontuar que o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, disse, numa entrevista este ano, que não acreditava que Domingos Brazão fizesse uma brutalidade dessas; a um outro veículo, afirmou que não está totalmente convencido: "não digo que é inocente nem culpado". A verdade é que os irmãos Brazão transitavam em todos os espectros da política, à direita ou à esquerda. Talvez, o único partido que realmente tinha zero relação era o PSOL, porque até o PDT de Cidinha Campos, que lá atrás já denunciava os Brazão, tem Zé Bonifácio e o ex-deputado Janio Mendes nessa relação. Certamente, depois desse episódio os políticos vão ter preocupação redobrada na hora registrar momentos. Se outrora tirar foto ajudava a promover a imagem, agora o político vai ter que recorrer a uma bola de cristal para evitar que isso se volte contra ele.