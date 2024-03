Prefeito Fábio do Pastel (PL), secretária de Saúde, Maria Marcia, secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, procurador-geral Peter Samerson e o chefe de Gabinete Moisés Batista - Renata Cristiane

OPOSIÇÃO VAI DORMIR NO RIVOTRIL

Em São Pedro da Aldeia, uma nova pesquisa eleitoral caiu como bomba. Na foto em destaque, dá para notar o momento exato em que o prefeito Fábio do Pastel (PL), a secretária de Saúde, Maria Marcia, o secretário de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, o procurador-geral Peter Samerson e o chefe de Gabinete Moisés Batista, recebem e analisam os dados, que mexeram tanto o grupo da oposição quanto do governo. Como a pesquisa não é registrada, não podemos revelar os dados. Pode-se dizer ao menos, que a oposição vai dormir no Rivotril. Ainda a propósito desse período de pré-campanha, Pastel tem andado nervoso. Motivo? Não está conseguindo sair do gabinete. O grupo está focado no fechamento de nominata para vereador. Toda atenção é pouca nesse momento. Sendo assim, Fábio anda com um olho no padre e o outro na missa. Ou seja, cuida de perto das nominatas, mas também dá umas saídas rápidas para acompanhar a obra do Valão e do Retiro… Cabe salientar, que a expectativa do governo é que no mínimo seis partidos estejam na coligação de Pastel: PL, PP, Podemos, PSD, União Brasil e Solidariedade. Mas tem outros no radar. A ver…

Prefeito Fábio do Pastel (PL) e Dr. Julinho (PSDB) Reprodução

BATEU O MARTELO

Falando em eleições, o prefeito Fábio do Pastel já bateu o martelo e disse que o Dr. Julinho (PSDB) segue como vice-prefeito dele na chapa para a disputa da reeleição esse ano. Julinho é um dos vices mais discretos da região, tem uma postura impecável, não é exibido, não é espalhafatoso e participa de todos os eventos do prefeito... sempre com um discurso objetivo e sucinto. Ele é um homem que sabe se colocar e em todo seu discurso, apesar de sempre enxuto, ele faz questão de enaltecer a capacidade do Fábio de articular com os vereadores e valorizar o trabalho dos servidores e secretários. Havia muita gente na expectativa de poder ocupar o lugar do Julinho, mas Fábio tomou essa decisão e não abre mão no seu vice. Errado ele não tá, né?! Como diz o ditado: em time que está ganhando, não se mexe.



Presidente da Câmara, Denilson (SDD), vereador Vitinho de Zé Maia (PL) e o diretor da casa legislativa, Zezinho Martins Renata Cristiane

CLIMA DE FORMAÇÃO DE NOMINATA

Ainda nesse clima de formação de nominata em São Pedro da Aldeia, quem também foi visto entrando na Prefeitura, no fim do expediente, foi o presidente da Câmara, Denilson (SDD), o vereador Vitinho de Zé Maia (PL) e o diretor da casa legislativa, Zezinho Martins. Todo mundo de olho na nominata, indo se reunir com o prefeito. Com pesquisa nova na mão.