Da esquerda pra direita: Secretário de Educação, Bernardo Alcântara, prefeito Marcelo Magno, vereador Ayron Freixo (REP), Júnior Arruda, que é assessor do secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, o pré-candidato a vice, Diego Silveira, vereador Pancinha (PV) e o ex-vereador cabista Laerte Cardoso - Reprodução/ Redes sociais

Publicado 01/04/2024 19:38

Em Arraial do Cabo, o Festival da Lula, que rolou de quinta (28) a domingo (31), foi sucesso. Em bom cabistez, "porrou na lula", a ver pelas imagens de rede social, orla da Praia Grande lotada de pessoas consumindo nas barraquinhas. Inclusive, de noite, no fim de semana, os barraqueiros já não tinham mais material para trabalhar, tamanha foi a demanda.

O evento reuniu praia, música, arte e o melhor da culinária cabista, celebrando a pesca tradicional com uma variedade de pratos por R$ 35,00 cada. Além da gastronomia de qualidade, os visitantes puderam visitar a feira de artesanato local e comprar uma lembrança especial da cidade. A trilha sonora eclética animou o público durante os quatro dias.

O prefeito Marcelo Magno esteve por lá, assim como seu pré-candidato a vice, Diego Silveira, o secretário de Educação, Bernardo Alcântara, e os vereadores Ayron Freixo (REP) e Pancinha (PV). Na foto também estão Júnior Arruda, que é assessor do secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e o ex-vereador cabista Laerte Cardoso. Aproveitando a ocasião e também o período de pré-campanha, Marcelo e Diego conversaram com moradores, visitantes e comerciantes. Lula do Cabo, né galo? Para além disso, Marcelo inaugura, nesta terça-feira (2), a Casa do Autista, espaço dedicado ao atendimento de crianças e adolescentes autistas, com idades de 2 a 17 anos.