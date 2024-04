Prefeito interino de Armação dos Búzios, Rafael Aguiar (PL) - Renata Cristiane

Publicado 02/04/2024 19:53

O 124º episódio do RC Cast, podcast em parceria com O Dia, entrevistou, nesta terça-feira (2), o prefeito interino de Armação dos Búzios, Rafael Aguiar (PL). Durante a entrevista, Rafael falou sobre a campanha para as eleições suplementares do dia 28 desse mês, em meio a tantas polêmicas no balneário.



No bate-papo Aguiar também falou sobre o plano de governo e os projetos para a península, caso seja eleito. Ele ressaltou que é a melhor opção para Búzios pelo dinamismo, juventude, diálogo e vontade de querer fazer.



“Esse governo em apensas 35 dias mostrou que nós podemos mais e é isso que a população espera da gente. As pessoas estão depositando na gente, confiança, esperança. O que nós queremos é uma oportunidade”, declarou.



Rafael também comentou sobre o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “A ideologia que eu tenho e que eu escolhi para ser candidato a prefeito é com a família Bolsonaro, é 22. Quando Bolsonaro veio a Búzios, através de Flávio Bolsonaro, que é um irmão, foi para as pessoas entenderem que em Búzios, o candidato de Bolsonaro é Rafael Aguiar. Quando ele veio, mostrou maturidade política e administrativa muito grande” disse.



Sobre as acusações e impugnações, o prefeito interino garantiu que nome dele e do vice, Joãozinho Carrilho (PRD), vão estar na urna. Ele ainda levantou a necessidade de um debate na Praça Santos Dumond com a população entre ele e o vice e o oponente Leandro de Búzios e o vice dele, para saber quem tem mais capacidade de gestão.



“O que nós precisamos é parar de fake news, parar de mentira, o povo não aguenta mais isso. Entraram três vezes na justiça contra mim, eu não entrei contra ninguém e nem vou entrar. Búzios não aguenta mais tapetão”.



Para completar, ele afirmou categoricamente que vai ser o melhor prefeito da história de Búzios. “Eu sou o melhor pra Búzios porque eu amo gente. Eu sou melhor pra Búzios porque em 35 dias eu mostrei uma gestão séria que entregou para a população o que realmente ela queria. Eu sou melhor pra Búzios porque eu amo abraçar e ser abraçado. Eu sou melhor pra Búzios porque eu sou humilde. Eu sou melhor pra Búzios porque eu gosto de olhar nos olhos de cada um de vocês e vocês sabem que podem contar comigo. Quem lida comigo sabe o carinho e o amor que eu tenho por aquela cidade”.



Confira a entrevista na íntegra:



Parte 1:

Parte 2: