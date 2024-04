Diretório do PT de Cabo Frio - PT Cabo Frio

Diretório do PT de Cabo Frio PT Cabo Frio

Publicado 02/04/2024 16:56

O diretório do PT de Cabo Frio vai apoiar o pré-candidato a prefeito Rafael Peçanha pelo Rede Sustentabilidade, partido ao qual irá se filiar durante ato da federação PSOL e Rede, na próxima sexta-feira (5). A decisão veio após reunião na noite desta segunda-feira (1º).

Rafael se desfiliou do Partido dos Trabalhadores semana passada, quando desistiu manter sua pré-candidatura pela sigla, principalmente depois que sua adversária, a atual prefeita – e pré-candidata e reeleição –, Magdala Furtado (PV), caiu nas graças do presidente Lula (PT) quando esteve em Brasília em fevereiro, e se filiou ao Partido Verde.

Mesmo com chance de ter a executiva dissolvida, visto que o apoio seria uma desobediência à federação PT-PV-PCdoB, o PT cabo-friense afirma que "o diretório municipal é soberano e o próprio estatuto da federação permite fazer coligação com o campo progressista", independente da determinação da executiva nacional.

Para sustentar a decisão, o presidente do PT de Cabo Frio, Ricardo Cardoso, reforça que ainda não teve martelo batido colocando Magdala como candidata da federação.

Por outro lado, o grupo de Magdala - a qual tem, além do PV, PC do B, PSB, PRTB e Avante - crê que isso é "chororô de perdedor" e aposta na intervenção no PT para seguir com a prefeita, "a favorita de Lula". Mas esse impasse deverá ameaçar a nominata do partido.