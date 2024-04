As secretárias de Governo, Thais Rodrigues e de Turismo, Paolla Martins, representando Cabo Frio; o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Jorge Diniz, representando Arraial do Cabo; secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, representando São Pedro da Aldeia; prefeita Manoela Peres (PL) representando Saquarema, entre outros representantes - Reprodução

As secretárias de Governo, Thais Rodrigues e de Turismo, Paolla Martins, representando Cabo Frio; o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Jorge Diniz, representando Arraial do Cabo; secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani, representando São Pedro da Aldeia; prefeita Manoela Peres (PL) representando Saquarema, entre outros representantesReprodução

Publicado 02/04/2024 14:12

Os dez municípios da Baixada Litorânea assinaram, nesta segunda-feira (1), um protocolo de intenções para o desenvolvimento da Economia do Mar na região. A solenidade aconteceu no Palácio Guanabara e contou com representantes dos executivos municipais da Região dos Lagos.

Quem representou Arraial do Cabo, foi o secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Jorge Diniz. De Cabo Frio participaram as secretárias de Governo, Thais Rodrigues – representando a prefeita Magdala Furtado (PL), e de Turismo, Paolla Martins. De São Pedro da Aldeia, o prefeito Fábio do Pastel (PL) foi representado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Viviani. A prefeita de Saquarema, Manoela Peres (PL), foi a única chefe de executivo que participou do ato.

O objetivo desse protocolo é promover a integração entre o Estado e municípios, formulando políticas públicas e estratégias de desenvolvimento econômico sustentável. O documento tem vigência inicial de 1 ano. Entre os principais pontos, está o alinhamento de expectativas para possíveis parcerias em áreas como valorização do patrimônio histórico, impulsionamento das cadeias econômicas produtivas relacionadas ao mar, fortalecimento institucional e troca de conhecimentos.