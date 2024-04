Prefeito Marcelo Magno (PL), secretário de Saúde Jorge Diniz e pré-candidato a vice de Marcelo, Diego Silveira, com assistidos da Casa do Autista - Ascom

Publicado 02/04/2024 17:44

Durante a celebração do Dia de Conscientização sobre o Autismo, o prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL), juntamente com o secretário de Saúde, Jorge Diniz, inaugurou nesta terça-feira (2) a Casa do Autista. Localizada na Rua Fernando Mello, nº 64, na Praia dos Anjos, a nova instituição visa garantir os direitos das pessoas com autismo no município.

O espaço homenageia Paulo Roberto Gomes dos Santos, um cabista que viveu com Transtorno do Espectro Autista e faleceu em 02 de abril de 2022, aos 68 anos.

Complementando a rede de apoio já existente, a Casa do Autista amplia o acesso aos serviços, visando atender às necessidades das famílias afetadas por essa condição. O espaço oferece atendimento voltado para crianças e adolescentes com idades entre 2 e 17 anos, disponibilizando serviços clínicos com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, psiquiatras infantis, farmacêuticos, entre outros profissionais.

“Hoje o município dá um passo importante para cuidar de crianças e adolescentes que tem o transtorno do espectro autista. Essa Casa foi pensada pela equipe da secretaria de saúde para proporcionar acolhimento aos assistidos e a família. Nós esperamos que a Casa da Autista seja um lugar de desenvolvimento, sendo um centro de apoio e referência”, afirmou o Prefeito.